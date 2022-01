Marianne Vos en Lars van der Haar grijpen nationale titels in het veldrijden

Vos sprong al vroeg in de wedstrijd weg en soleerde naar haar eerste nationale titel sinds 2017. Lucinda Brand, de winnares in 2018 en 2019, ging nog wel in de achtervolging, maar mede vanwege een val kwam de wereldkampioene niet meer in de buurt van Vos.

Brand eindigde op zo'n 20 seconden van Vos als tweede en pakte zilver, het brons ging naar Alvarado. Eind deze maand doen ze alle drie mee aan het WK in het Amerikaanse Fayetteville.

Het NK zou eigenlijk in Zaltbommel worden gehouden. Toen bleek dat er vanwege de coronamaatregelen geen toeschouwers welkom zouden zijn, gaf die gemeente de organisatie echter terug. In Rucphen was vorige maand nog een cross om de wereldbeker. Ook toen won Vos.

Van der Haar

Bij de mannen ging de zege naar Nederlands kampioen Lars van der Haar. Bij de absentie van Mathieu van der Poel stak hij er met kop en schouders bovenuit. De strijd om het zilver was een stuk spannender. Corné van Kessel werd uiteindelijk tweede na een zwaarbevochten en Mees Hendrikx pakte het brons. Zodoende veroverde hij ook de beloftentitel.

De 30-jarige Van der Haar is de opvolger van wereldkampioen Van der Poel, die de afgelopen zes edities van de NK won. Van der Poel heeft zijn veldritseizoen vanwege een rugblessure voortijdig beëindigd en ontbrak daarom bij de nationale titelstrijd.

Van der Haar werd in 2013 en 2014 ook al Nederlands kampioen. Daarna moest de Utrechter het op de NK's steeds afleggen tegen Van der Poel. In Rucphen was Van der Haar bij afwezigheid van Van der Poel een klasse apart. Corné van Kessel eindigde op bijna een minuut als tweede.

Van der Haar werd begin november op de VAM-berg in Drenthe al Europees kampioen veldrijden. Hij rijdt sindsdien in de Europese kampioenstrui. Van der Haar veroverde in Rucphen ook de nationale driekleur. De Nederlands kampioen hoopt eind deze maand bij de WK in de Amerikaanse stad Fayetteville een medaille te kunnen pakken. Hij vormt samen met Van Kessel de kleine Nederlandse afvaardiging bij de mannen. Naast Van der Poel ontbreekt ook de Belgische kampioen Wout Van Aert op de WK.