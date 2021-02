Eindelijk raak voor FC Emmen: eerste competitiezege dit seizoen

In de 36e minuut tekende Luka Adzić voor de openingstreffer. Direct daarna werd via één van de open hoeken van het stadion vuurwerk richting het veld gegooid. Het leidde tot zoveel rook, dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük de 22 spelers even naar de kant stuurde.

Na een korte onderbreking kwam PEC snel weer op gelijk hoogte via Bram van Polen. Op slag van rust pakte FC Emmen opnieuw de leiding. Michael de Leeuw schoot de 2-1 achter de Zwolse doelman Xavier Mous na een goede aanval over de rechterkant.

Bram van Polen scoort de 1-1. Ⓒ ANP

Ruim 10 minuten in de tweede helft kreeg Thomas Buitink een prima kans op de 2-2, maar zijn kopbal ging naast. De Zwollenaren drongen steeds verder aan en voor Emmen werd het steeds benauwder. Twintig minuten voor tijd was de opluchting dan ook duidelijk hoorbaar in de Oude Meerdijk toen Jari Vlak de derde Drentse treffer van de avond binnenschoot: 3-1.

Het werd toch weer spannend toen PEC via Yuta Nakayama de aansluitingstreffer scoorde: 3-2. Voor FC Emmen bleef het daar gelukkig bij zodat de eerste zege dit seizoen in de Eredivisie een feit is.

Met 9 punten uit 23 wedstrijden staat Emmen nog steeds onderaan, maar de achterstand op Willem II en ADO Den Haag bedraagt nu nog maar 4 punten.

