PSV zonder Ihattaren, maar mét Götze naar Griekenland

Ex-Feyenoorder Ruud Heus: ’In 1995 was Ajax beste elftal van de wereld, maar op mentaliteit wonnen we kwartfinale’

Als Feyenoord woensdagavond wint van Heerenveen blijft de club op koers om voor de vierde keer in zes seizoenen de bekerfinale te bereiken. Ruud Heus won de beker in de jaren negentig vier keer in vijf jaar met de Rotterdammers. „Vijfentwintig jaar later praten we er nog over”, zegt Heus.