De Vrij meldt zich af bij Koeman

De verdediger van Inter is door een blessure niet beschikbaar. Koeman roept geen vervanger voor hem op. Zijn selectie bestaat nu uit 23 spelers. De Vrij raakte maandag tijdens de warming-up voor de competitiewedstrijd van Inter tegen Lecce geblesseerd. De oud-Feyenoorder ontbreekt ook zondagavond tegen Cagliari.

Het Nederlands elftal verzamelt maandag in Zeist voor de twee EK-kwalificatieduels. Oranje vliegt donderdag naar Hamburg, waar een dag later de wedstrijd tegen Duitsland wacht. Maandag 9 september treedt Nederland in Tallinn aan tegen Estland.

