Liverpool splitst selectie in tweeën

Na overleg met alle betrokken partijen zijn de ’Reds’ akkoord gegaan met dinsdag 17 december als speeldatum voor het duel met Aston Villa. Een dag later speelt Liverpool in Qatar. „Daarom zullen we twee selecties vormen. Eén selectie doet mee aan het WK in Qatar, de andere speelt de beker. Het is weliswaar niet ideaal, maar we zijn tot deze beslissing gekomen in het belang van het toernooi, van de andere clubs en van onszelf”, staat in een verklaring van de huidige koploper van de Premier League.

Een alternatieve datum voor het bekerduel bleek niet te vinden.