PSV grijpt na geklungel wéér naast lucratief Champions League-avontuur

Nadat doelman Walter Benitez zijn ploeg had gedupeerd door in Glasgow te grabbelen bij een houdbare vrije trap, daar werd PSV nu opnieuw de dupe van een grove persoonlijke fout. De geroutineerde centrale verdediger André Ramalho kreeg de bal op een gevaarlijke plek aangespeeld in het eigen zestienmetergebied en liet zich de kaas van het brood eten, waardoor Antonio Colak de Rangers liet juichen.

Het was de zevende wedstrijd vanaf de seizoenstart waarin het team van trainer Ruud van Nistelrooy niet de nul kon houden, een slechte serie die sinds 1973 niet meer is voorgekomen in Eindhoven. Daarmee is het een kostbare inschattingsfout geweest om voor de defensie geen kwalitatief hoogwaardige versterking te halen.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy. Ⓒ ProShots

Op de tribune keek Guus Hiddink toe hoe Van Nistelrooy met zijn team niet aan de verwachtingen kon beantwoorden in de belangrijkste wedstrijd van zijn prille trainerscarrière. Hiddink heeft nog altijd de twee grootste successen van PSV in het Europa Cup I-toernooi annex de Champions League achter zijn naam staan: de winst van de Cup met de Grote Oren in 1988 en het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2005. Van dat Europese topniveau is PSV ver verwijderd geraakt.

Drie kwalificaties

Tussen 1997 en 2009 was PSV onafgebroken van de partij in de Champions League, maar in de daarop volgende twaalf jaar zijn daar slechts drie kwalificaties bijgekomen. In die periode ging het vier keer mis in de kwalificatie: tegen AC Milan, FC Basel, vorig seizoen Benfica en nu dan Rangers, dat allerminst indrukwekkend speelde, maar profiteerde van de kwetsbaarheid van PSV en voor het eerst sinds 2010 in het kampioenenbal actief zal zijn. Dit leek dé kans voor PSV om af te rekenen met de obsessie, maar het viel allemaal verkeerd.

Giovanni van Bronckhorst moedigt de spelers van Rangers aan. Ⓒ ProShots

Het PSV-publiek had zich heel iets anders voorgesteld van de avond, waar reikhalzend naar uit was gekeken. Voor de wedstrijd waren er al Zuid-Europese taferelen bij de Eindhovense voetbaltempel. De spelersbus van PSV werd onthaald door een grote schare fans, die met vuurwerk zorgden voor een speciale atmosfeer. Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst deed voor de wedstrijd zijn beklag over de volksoploop rond het stadion, waardoor de spelersbussen van de Schotten gedurende twintig minuten muurvast kwamen te zitten. ,,Je verwacht van PSV, dat ze alles goed geregeld hebben”, mopperde de ex-Feyenoord-trainer.

PSV-aanvoerder Cody Gakpo zet een dribbel in. Ⓒ ProShots

Slordigheden

Het viel mee, wat PSV in de eerste helft op de mat legde. De openingsfase was nog wel goed zonder dat het grote kansen opleverde, maar zoals steeds dit seizoen gaf het team van Van Nistelrooy het initiatief veel te gemakkelijk uit handen door slordigheden in het spel. Joey Veerman, die sterk in de passing is en voor creativiteit zorgt, werd te weinig in het spel betrokken.

Defensief was PSV in deze fase kwetsbaar, maar door Schotse onnauwkeurigheid in de eindfase wist het team van Van Nistelrooy meerdere hachelijke situaties te overleven. Daar stond tegenover, dat PSV zelf de nodige kansen kreeg om de score te openen. Op goede voorzetten van Jordan Teze kwam Luuk de Jong eerst een teenlengte tekort en stuitte hij vervolgens op doelman Jon McLaughlin. De door Manchester United begeerde Cody Gakpo lepelde de bal in kansrijke positie over, terwijl Ibrahim Sangaré de bal bij een kopkans niet tussen de palen kreeg.

Luuk de Jong viel in de rust geblesseerd uit. Ⓒ ProShots

Het missen van zulke grote kansen komt een team op Europees niveau vaak duur te staan. PSV vormde daarop geen uitzondering. En daarbij incasseerde de ploeg van Van Nistelrooy ook een grote tegenvaller, want spits De Jong, tegen AS Monaco nog de redder in nood, viel halverwege uit met een kuitblessure. Van Nistelrooy koos bij de vervanging voor de jeugd door Xavi Simons in te brengen en Ismael Saibari naar de spits te dirigeren.

Nadat een waarschuwingsschot van Rangers-speler Lawrence de lat had geraakt dupeerde Ramalho zijn team met de grote fout. Van Nistelrooy haalde de verdediger direct naar de kant en ging met Guus Til en Phillipp Mwene als invallers op jacht naar de gelijkmaker, maar zonder De Jong als aanspeelpunt wist PSV weinig meer te creëren. De beste kans was voor Gakpo, wiens wens om te vertrekken naar Manchester United na het misgrijpen voor Champions League-voetbal alleen maar vuriger zal zijn geworden. Waar PSV in de vorige ronde tegen AS Monaco nog door het oog van de naald ging, bleef zo’n ontsnapping ditmaal uit, waardoor deelname aan de groepsfase van de Europa League als schrale troost overblijft.