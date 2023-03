Koeman en Van Dijk blijven strijdbaar ondanks mokerslag voor Oranje

Na de periode van Louis van Gaal met het door hem gehanteerde 3-5-2 systeem heeft Koeman deze trainingsweek benut voor een terugkeer van het bekende 4-3-3 systeem bij Oranje. „Ik denk dat heel veel jongens dit systeem al spelen bij hun club”, aldus Van Dijk. „Ik persoonlijk was er ook al bij in de vorige periode onder de bondscoach. Het voelt voor mij wel vertrouwd en ik denk voor de meeste jongens ook wel.”

’Grote intensiteit’

Wat niet wil zeggen, dat het allemaal direct weer vanzelf gaat. „Er zijn altijd andere dingen die gevraagd worden onder een andere coach. Je speelt ook met andere spelers. We hebben een goede trainingsweek achter de rug. We hebben veel tactisch getraind en goed getraind met een grote intensiteit. Dat moeten we morgen overbrengen”, benadrukte de Oranje-captain.

Een van de grootste veranderingen is de toevoeging van Sipke Hulshoff aan de staf als veldtrainer. De noorderling, die eerder in deze rol furore maakte bij Feyenoord, heeft op Van Dijk een prima indruk achtergelaten. „Ik kende Sipke hiervoor helemaal niet. Je moet elkaar leren kennen. Je ziet wat zijn kwaliteiten zijn. Dat bevalt me persoonlijk zeker wel. Tot nu toe vind ik hem heel duidelijk en tactisch sterk. De trainingen die hij leidt bevallen met goed. Ik denk dat ik namens de groep spreek. Het is pas vier dagen, maar de start is goed.”

Goede moed

Ondanks de tegenslagen heeft ook Koeman goede dingen gezien in de eerste trainingsweek van zijn tweede periode als bondscoach. Ten opzichte van zijn eerste periode ziet hij ook enkele voordelen. „Het instappen is makkelijker dan het toen was. Je hebt altijd jongens die je hebt meegemaakt als trainer. Zoals de groep maandag binnen kwam, waren er veertien, vijftien jongens waarmee je eerder hebt gewerkt. Het interessante is dat er ook nieuwe jongens bij zijn. Het is leuk om te merken hoe zij het zien. Dat waren leuke gesprekken. Met sommige jongens heb je wat meer contact, ook als er geen interlands zijn, zoals de aanvoerder Virgil. Dat is meteen weer heel vertrouwd.”

Vlnr: persvoorlichter: Bas Ticheler, bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk Ⓒ ANP/HH

Koeman is tevreden over wat de nieuwe spelers hebben laten zien, al is er voor hem geen speler, die hem heeft verrast. „Ik ben niet verrast door iemand. Je volgt ze bij een club en weet wat ze kunnen. Er is ook altijd een stukje spanning als een speler voor het eerst bij het Nederlands elftal komt. Het niveau is hoog. Het is mooi om te zien dat de groep veel met elkaar doet. Nieuwe jongens zitten aan tafel bij jongens die al langer bij het Nederlands elftal zitten en bij grote clubs spelen. Dat is een mooi proces.”

Ondanks de enorme aderlating door de voedselinfectie is Koeman niet pessimistisch over het duel met de Fransen. „De rest van de spelers was ongelofelijk verrast dat dit gebeurd is. Maar we gaan ook direct weer verder. Ik heb bij het ontbijt gezegd: ’Dit is het en er is weinig tijd, want morgen spelen we al.’ Nu gaan andere jongens spelen en die zijn bij het Nederlands elftal omdat zij de kwaliteit hebben om te gaan spelen.”

Verwachtingspatroon blijft hoog

Koeman vindt niet dat het verwachtingspatroon nu moet worden bijgesteld. „Het is duidelijk dat het misschien niet het elftal is, dat er zou zijn, als je iedereen had gehad. Er zijn veranderingen. Dat is logisch. Ik zie het niet, dat we minder kans hebben. Voetbal is een raar spelletje. Met het elftal dat morgen speelt, heb ik er ook alle vertrouwen in dat we een resultaat kunnen halen. Maar het is logisch dat je een speler als Frenkie mist. Ik zie het niet zo zwart-wit om dan direct te zeggen dat de kansen minder zijn.”

Ook Van Dijk weigert bij voorbaat een witte vlag te hijsen, ook al zijn de voortekenen weinig positief gezien de vele afwezigen bij Oranje en spreken ook de statistieken niet in het voordeel van het Nederlands elftal, dat in 1936 voor het laatst op Franse bodem van Frankrijk heeft gewonnen. „Het verwachtingspatroon is niet veranderd. Natuurlijk is het een mentale tik. Elke speler die wordt opgeroepen voor Oranje is goed genoeg om te spelen voor Oranje. Natuurlijk zullen we Frenkie missen en Matthijs missen, maar nu moeten andere jongens opstaan. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Virgil van Dijk (rechts) tijdens de warming-up. Ⓒ ANP/HH

Er zal met extra aandacht worden gekeken naar de duels die de Franse blikvanger Kylian Mbappé zal gaan uitvechten met Van Dijk en zijn collega-verdedigers. „Voetbal is elf tegen elf. Het is niet heel vaak één tegen één. Er zullen heus wel momenten komen dat het één tegen één wordt. Het gaat erom dat je goed staat en elkaar goed helpt en dat je er bent voor elkaar als een speler wordt uitgespeeld. Dat Kylian van wereldklasse is is duidelijk. Dat hij het verschil kan maken is ook duidelijk. We moeten goed zijn. Verdedigend maar ook aanvallend. Onze aanvallers kunnen het voor ons een stuk gemakkelijker maken als ze op hun best zijn. We moeten het met elkaar doen. Ik heb er vertrouwen in en ik heb er zin in.”

Mbappé

Ook Koeman sprak met veel respect over Frankrijk en Mbappé. „We praten over een team dat op het afgelopen WK wederom in de finale stond en het voorafgaande WK in de finale stond. Het is een geweldig elftal met geweldige individuele kwaliteiten. We hebben de ervaring toen we in de Nations League twee wedstrijden tegen ze speelden. In beide wedstrijden konden we ze verslaan. Het is een team dat compact speelt en op de counter levensgevaarlijk is. Er zitten heel goede spelers in, zoals een Mbappé, die in zijn eentje een wedstrijd kan beslissen. Het is aan ons om dat te bespelen. Dan gaat het erom hoe onze restverdediging is. Maar je kunt niet alles uitsluiten. Dat is ook het mooie aan voetbal, dat dit soort spelers altijd beslissend kunnen zijn voor een elftal.”