Ook Miami Open definitief zonder ’onze grootste kampioen’ Djokovic

„We hebben alles gedaan wat we konden. We hebben geprobeerd met de regering te praten, maar het mocht niet baten. Hij zal hier niet spelen”, zegt toernooidirecteur James Blake, die in zijn loopbaan als tennisser drie keer tegen Djokovic speelde en drie keer verloor, tegenover Tennis Channel. „Net als Indian Wells hoopten we een vrijstelling voor hem te regelen, maar dat lukte helaas niet.”

„We hadden hem er dolgraag bij gehad, want hij is onze grootste kampioen. Hij heeft hier zes keer gewonnen”, aldus Blake. „Hopelijk is hij er volgend jaar wel bij en kan hij dit jaar al meedoen in Cincinnati en aan de US Open.”

Een paar weken te vroeg

De Miami Open vindt plaats van zondag 19 maart tot en met zondag 2 april. Zoals het er nu naar uitziet worden pas op 10 april de huidige regels rondom vaccinatie losgelaten.

Djokovic won de Miami Open liefst zes keer - al dateert zijn laatste titel wel al van 2016 - een record dat hij deelt met Andre Agassi. De Spanjaard Carlos Alcaraz verdedigt vanaf komende week zijn titel in Miami. Hij won vorig jaar in de finale van Casper Ruud uit Noorwegen.

Indian Wells

Momenteel probeert Alcaraz echter nog Indian Wells te winnen. Hij neemt het zaterdagavond in de halve finale op tegen Jake Sinner. Bij de vrouwen zijn de finalisten reeds bekend. De Kazachse tennisster Elena Rybakina heeft Iga Swiatek verrast in de halve finales van het grote WTA-toernooi. De mondiale nummer 10 was met 6-2 6-2 veel te sterk voor de beste speelster van dit moment. De partij duurde slechts een uur en 16 minuten.

De 23-jarige Rybakina versloeg de Poolse Swiatek begin dit jaar op de Australian Open ook al. Toen werd het 6-4 6-4. Rybakina reikte uiteindelijk tot de finale in Melbourne, waarin ze in drie sets verloor van Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland

Diezelfde Sabalenka is ook in Indian Wells haar tegenstandster in de eindstrijd. Sabalenka was in Californië de Griekse Maria Sakkari met 6-2 6-3 de baas. Swiatek en Sakkari stonden vorig jaar in de finale.