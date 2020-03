Cees Bol grijpt weer naast zege in Parijs-Nice

De 24-jarige renner van Bahrain McLaren bleef drievoudig wereldkampioen Peter Sagan verrassend voor in de sprint. Bol zat goed gepositioneerd in het wiel van Sagan, maar hij kon de Slowaak niet voorbij steken. De sprinter van Team Sunweb was zondag vijfde geworden in de openingsetappe in Plaisir, gewonnen door Maximilian Schachmann. De Duitser voert ook na de derde rit het algemeen klassement aan, met 13 seconden voorsprong op de Italiaan Giacomo Nizzolo. Bol is de beste Nederlander op de 24e plaats, met 1.50 achterstand.

In de vlakke derde etappe over 212,5 kilometer van Châlette-sur-Loing naar La Châtre reed de Belg Tom Devriendt in de regen lang alleen voorop. De renner van Circus Wanty Gobert zorgde ervoor dat de sponsoren van zijn ploeg gedurende 180 kilometer volop in beeld waren, maar zijn poging om solo naar de streep te rijden was kansloos.

De finale van de rit werd ontsierd door enkele valpartijen. Zo was Niki Terpstra op 6,5 kilometer voor de streep betrokken bij een crash met een aantal renners. In de sprint ging de Ier Sam Bennett hard onderuit. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step vreest voor een polsbreuk.

Woensdag wacht de renners een individuele tijdrit over 15,1 kilometer, waarna ze richting Nice de bergen in trekken.