Ronald Koeman met ’b-elftal’ FC Barcelona naar volgende ronde Champions League

Zonder Lionel Messi, Frenkie de Jong en een sloot andere spelers trad Koeman - mede door de vele blessures - aan met een veredeld b-elftal. Zo zette hij ook nog eens Antoine Griezmann op de bank, wellicht om hem te sparen met het oog op het overvolle programma.

FC Barcelona rechtsbuiten Trincao ging in de 34e minuut naar de grond en de VAR moest er maar eens goed naar kijken. Maar nee: geen strafschop voor FC Barcelona. Het bleef 0-0 met rust, zonder al te veel mogelijkheden voor beide teams.

Het was in de 52e minuut niet minder dan Dest die de Catalanen op 0-1 zette in Kiev. Na een fraaie combinatie en mooi passje van Martin Braithwaite kon Dest ineens vrij aanleggen: goal. Het was voor de Amerikaan zijn eerste in dienst van de Catalaanse club.

Vier minuten later tikte Braithwaite de 0-2 na een corner bij de tweede paal in het doel. In de 68e minuut werd deze zelfde Braithwaite naar beneden getrokken binnen de zestienmeter: strafschop. Vanaf de stip maakte de Deen er zelf 0-3 van. In blessuretijd maakte invaller Griezmann er ook nog 0-4 van. De Nederlandse oefenmeester speelde uiteindelijk met vier debutanten over de gehele wedstrijd.

Koeman heeft na vier duels de volle buit binnen in de groepsfase van het miljardenbal en heeft zich hierdoor met gemak geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League.

Bekijk ook: Donkere tijden voor FC Barcelona

Juventus met de hakken over de sloot naar zege en volgende ronde

In dezelfde groep versloeg Juventus, met Matthijs de Ligt in het basisteam, op eigen veld Ferencváros met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte in de 35e minuut gelijk na de Hongaarse openingstreffer van Myrto Uzuni. Het was de 131e goal van de Portugees in de Champions League en zijn 749e in zijn loopbaan. In de extra tijd zorgde invaller Álvaro Morata voor de winst en kwalificatie.

In Turijn kwam Juventus in de 19e minuut op achterstand. Uzuni rondde een counter met een enig geluk af. De Ligt, die was opgeschoven naar de middenlijn, was te laat terug om een treffer te voorkomen. Ronaldo maakte in de 35e minuut gelijk met een doeltreffende uithaal in de korte hoek. Juventus leek daarna genoegen te moeten nemen met 1-1, maar Morata zorgde alsnog voor een juichstemming.