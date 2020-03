Italiaanse bondsvoorzitter: Serie A volledig afwerken

„We zullen er alles aan doen om de Serie A af te maken. Het is te vroeg om aan een datum te denken, maar we moeten optimistisch zijn. Als het nodig is vragen wij de UEFA en FIFA om ook na 30 juni te mogen spelen, in juli en augustus”, aldus Gravina in de Italiaanse media.

Italië was het eerste land dat het voetbal opschortte vanwege de coronacrisis.