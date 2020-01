Voetballer verklapt transfer op Tinder

De Amerikaan van het collegeteam UIC Flames werd ’gesnapt’ toen hij in zijn bio in de datingapp had staan: voetballer van Dundalk FC, iets dat een vrouwelijke fan van hem had gezien.

Op Tinder noemt hij zichzelf ’Chino’, maar menig twitteraar wist hem te herkennen als Perez. Op Facebook verklapte zijn moeder Veronica de transfer ook al. „Bitterzoete momenten als we vanochtend samenkomen om mijn zoon veel geluk te wensen in Ierland, voor zijn ’stage’ bij Dundalk FC. Succes jongen!”

Perez is een 22-jarige middenvelder met het nodige scorend vermogen.