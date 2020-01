Wereldwijd record: Christine Sinclair overtreft zelfs Cristiano Ronaldo

De aanvalster scoorde haar 184e en 185e goal woensdag in de 11-0 overwinning tegen St. Kitts & Nevis in de openingswedstrijd van het olympisch kwalificiatietoernooi van de CONCACAF. Hiermee doet ze het onder andere beter dan ene Ronaldo, die in zijn internationale carrière tot nu toe aan ’slechts’ 99 goals zit.

Met haar twee doelpunten schiet Sinclair zich voorbij de inmiddels gestopte Amerikaanse Abby Wambach, die in 2013 haar 184e internationale goal scoorde. Eerder stak ze al de Amerikaanse Mia Hamm (158 goals) voorbij.

Messiaanse cijfers

„Ik ben een erg trotse Canadese, toen ik voor het eerst voor het nationale team werd geselecteerd, had ik de droom om ooit Mia Hamm voorbij te steken”, aldus Sinclair. „Ik had duidelijk hoger moeten mikken, niet wetende dat Wambach Hamm ooit zou inhalen, maar ik kon me nooit inbeelden dat ik zo’n hoog aantal goals zou bereiken. Een enorme ’dank u wel’ voor iedereen die me tijdens mijn carrière gesteund heeft.”

Sinclair denkt nog niet aan stoppen. Ze wil nog graag naar de Olympische Spelen in Tokio. De monsterzege tegen St. Kitts & Nevis is alvast een eerste stap in de goede richting. De carrière van Sinclair oogt ronduit indrukwekkend. Zo kwam ze in 290 interlands niet alleen 185 keer tot scoren, maar deelde ze ook 55 assists uit. De Canadese komt op die manier aan een gemiddelde van bijna één goal of assist per wedstrijd: Messiaanse cijfers.

De 185 internationale doelpunten is niet het enige record dat Sinclair beet heeft. Zo scoorde ze op maar liefst vijf verschillende WK’s, een record dat ze deelt met de Braziliaanse Marta. Op grote toernooien is de Canadese trouwens altijd goed. Ze was aanvoerster van het nationale elftal in vier verschillende finales, wat een record is bij de vrouwen. Met de komende Spelen kan hier zelfs nog een finale bijkomen.