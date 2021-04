Arsenal-doelman Bernd Leno helpt Everton met blunder aan zege

Bernd Leno treurt, maar de Everton-spelers zijn blij met de blunderende Arsenal-goalie. Ⓒ AFP

LONDEN - Everton blijft in de race om de Europese tickets in de Premier League. De ploeg van coach Carlo Ancelotti won met 1-0 bij Arsenal na een blunder van doelman Bernd Leno. Het is de allereerste zege voor Everton in het Emirates Stadium.