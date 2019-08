WK roeien: alles op een rij

Bij zowel de mannen als de vrouwen komen de Nederlandse boten deze week in actie op de diverse olympische nummers: de acht, vierzonder, tweezonder, dubbelvier, dubbeltwee en de skiff. Ilse Paulis en Marieke Keijser komen bovendien uit in de lichte dubbeltwee.

Achten naar herkansing op WK

13.13 uur: De Nederlandse achten hebben zich bij de WK roeien in Linz niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de finale. De mannenploeg eindigde in de serie als derde. De eerste twee kwalificeerden zich voor de eindstrijd. Het verschil met nummer twee Verenigde Staten bedroeg na een spannende race 0,34 seconde. De Britse ploeg zegevierde met een marge van een halve seconde op de Amerikaanse boot.

De Nederlandse vrouwen acht kwam in de voorronde als vijfde over de finish. De achterstand op de winnende Amerikaanse ploeg bedroeg bijna 8 seconden. Alleen de nummer één plaatste zich voor de finale.

De twee achten van Oranje moeten donderdag in de herkansing alsnog een plek in de strijd om de medailles zien te bemachtigen. Een plaats bij de eerste vijf in de eindstand levert tevens een olympisch startbewijs op voor de achten. Eerder op dinsdag verzekerde de Nederlandse vrouwen dubbelvier zich al van deelname aan Tokio 2020. Het kwartet plaatste zich met winst in de serie direct voor de finale.

De lichte mannen-dubbelvier (niet-olympisch) haalde met winst in de herkansing de finale.

Olympisch ticket voor dubbelvier in Linz

12.51 uur: De Nederlandse vrouwen dubbelvier heeft bij de wereldtitelstrijd roeien in Linz een olympisch ticket voor Tokio 2020 veroverd. Het kwartet van Oranje kwalificeerde zich met winst in de serie voor de finale. Daarmee werd meteen deelname aan de Olympische Spelen afgedwongen. Een plaats bij de eerste zes boten is daartoe voor Nederland vereist. De finale met zes teams is zaterdag.

De Nederlandse ploeg is met de terugkeer van Olivia van Rooijen en Nicole Beukers weer op volle sterkte en behoort daardoor in Linz tot de medaillekandidaten. Sophie Souwer en Inge Janssen zijn eveneens weer van de partij in Oostenrijk. Beukers en Janssen veroverden bij Rio 2016 in deze klasse olympisch zilver.

De mannen vier-zonder plaatste zich voor de halve finales met een ruime zege in de herkansing. Het kwartet, bestaande uit Vincent van der Want, Boudewijn Röell, Jan van der Bij en Nelson Ritsema, eindigde zondag in de voorronde als tweede achter Australië. Alleen de winnaar plaatste zich direct voor de halve eindstrijd.