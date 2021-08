Ontgoochelde Oranje-waterpolosters kopje onder door dramatisch verdedigen

Premium Sport

Zeilploeg vist één plak te weinig uit het water

De Nederlandse zeilploeg houdt gemengde gevoelens over aan ’Tokio 2020’. De Oranje-equipe streefde op de Olympische Spelen in Japan naar een recordoogst van vier medailles. De teller is echter gestokt op drie: één keer goud en twee keer brons. In Rio de Janeiro (2016) won de Oranje-equipe er eentje ...