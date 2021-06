Frankrijk wil ’meteen wakker zijn’ tegen Duitsland

De Franse bondscoach waarschuwde voor het positiespel van de Duitsers, dat niet is gebonden aan bepaalde plekken op het veld. „Ze kunnen gebruikmaken van het hele veld, ver voorin en achterin”, zei Deschamps. Ook wees hij op talenten als Chelsea-aanvaller Timo Werner en Serge Gnabry van Bayern München. „We moeten hun invloed op het spel beperken.”

De ploeg van de Duitse bondscoach Joachim Löw begint in tegenstelling tot de Fransen niet als favoriet voor de EK-titel. De Duitsers werden afgelopen november in de Nations League nog met 6-0 afgedroogd door Spanje en gingen in maart verrassend onderuit in de WK-kwalificatie tegen Noord-Macedonië.

„Duitsland is gemotiveerd en zal starten met veel ambitie”, keek de Franse aanvoerder Hugo Lloris vooruit. „Ze spelen thuis en wij verwachten een heel lastige wedstrijd. Het is aan ons om ons eigen verhaal te schrijven. We moeten vanaf het begin heel wakker zijn.”

