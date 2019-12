WK darts: Barney-killer Young laat De Zwaan ontsnappen

Young zorgde zaterdagavond voor een grote schok in Alexandra Palace. De 46-jarige Amerikaan elimineerde dus Van Barneveld en bracht daarmee de carrière van de vijfvoudig wereldkampioen tot een definitief einde. Young voorkwam zo ook een Nederlands pikant onderonsje in de tweede ronde. Van Barneveld steunde De Zwaan namelijk enkele jaren op financieel vlak en trad in die periode op als een soort mentor. Uiteindelijk koos De Zwaan zijn eigen route.

Effectief op dubbels

Net als tegen Van Barneveld kwam Young dinsdag rond middernacht prima uit de startblokken. Scorend was hij opnieuw zeker niet de betere speler, maar de Amerikaan was wel effectief op de dubbels: 3 uit 4. De Zwaan had in de eerste vooral ook last van enkele bouncers en zat nog niet in het gewenste ritme. Dat was in de tweede set wel anders. Daarin krikte De Zwaan het niveau omhoog en haalde de set eenvoudig met 3-0 in legs binnen.

Waar de drieduizend toeschouwers in Ally Pally een partij eerder nog volledig uit hun dak gingen bij de eerste zege ooit van een vrouw op een WK was de sfeer bij de afsluitende wedstrijd beduidend minder. De zaal stroomde na middernacht zelfs deels leeg en de overgebleven fans roerden zich nauwelijks. In de derde set moest een vijfde leg de beslissing brengen. In die cruciale leg wist De Zwaan de triples niet vinden, waardoor Young de leiding weer in handen kreeg. Young leek daarna direct door te stoten naar de zege. Maar hij liet een 2-0 voorsprong in legs glippen, miste zelfs een wedstrijdpijl op dubbel 8 en zo kwam er toch een beslissende vijfde set.

Plotseling waren de rollen in een leeggelopen Alexandra Palace omgedraaid. Young was de weg kwijt en kon het vanaf dat moment scorend niet meer bijbenen, mede omdat De Zwaan nu wel de triple 20 prima wist te vinden. De ex-protegé van Barney snoepte meteen de beurt van Young af en trok daarna alsnog op het nippertje de overwinning over de streep.

Darin Young versloeg in de eerste ronde vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld. Ⓒ PDC

Beste prestatie op WK

Met de overwinning op Young boekte De Zwaan ook direct zijn beste prestatie ooit op een WK geleverd. Bij de tweede voorgaande twee optredens sneuvelde hij bij de laatste 64. Al gaf hij vorig jaar in de ontmoeting met de toenmalige wereldkampioen Rob Cross wel een visitekaartje af. Zijn gemiddelde van liefst 106 bleek echter niet voldoende om Cross te verslaan.

De Zwaan gooide tot op heden in zijn carrière ruim 300.000 Britse ponden bij elkaar. Met het bereiken van de laatste 32 strijkt hij nu minimaal 25.000 pond op. In de volgende ronde krijgt de 23-jarige Nederlander te maken met de winnaar van de partij tussen de ongeplaatste Vincent van der Voort en Dave Chisnall, de nummer tien van de wereld.

„Ik was een beetje zoekende. Op een gegeven moment dacht ik: ’ik heb het gevonden’, maar de leg daarna was het weer bagger. Het ging bergopwaarts en dan weer bergafwaarts. Ik had op het podium het gevoel dat ik niet van hem af kwam,” aldus De Zwaan na zijn moeizame partij voor de camera van RTL darts.

Uitslagen dinsdag 17 december

Ryan Searle - Robbie King (eerste ronde) 3-2

Cristo Reyes - Lourence Ilagan (eerste ronde) 3-2

Rowby-John Rodriguez - Noel Malicdem (eerste ronde) 0-3

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher (tweede ronde) 3-1

Ritchie Edhouse - Boris Koltsov (eerste ronde) 3-1

Jose De Sousa - Damon Heta (eerste ronde) 0-3

Ted Evetts - Fallon Sherrock (eerste ronde) 2-3

Jeffrey de Zwaan - Darin Young (tweede ronde) 3-2

Woensdag 18 december (13:30 uur)

Ron Meulenkamp - Ben Robb (eerste ronde)

Mickey Mansell - Seigo Asada (eerste ronde)

Harry Ward - Madars Razma (eerste ronde)

Stephen Bunting - Jose Justicia (tweede ronde)

Woensdag 18 december (20:00 uur)

James Wilson - Nico Kurz (eerste ronde)

Josh Payne - Diogo Portela (eerste ronde)

Gabriel Clemens - Benito van de Pas (eerste ronde)

James Wade - Ritchie Edhouse (tweede ronde)

