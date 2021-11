Lewis Hamilton slikt kritische woorden over Valtteri Bottas én Sergio Pérez in

„We hebben allemaal wel eens een slechte dag”, schrijft Hamilton op Instagram bij een foto van de start. „We leven en we leren. Ik zei dat vb (Valtteri Bottas) de deur open liet en natuurlijk komen mensen dan met kritiek. We zijn een team, we winnen en verliezen als een team. Er is niet één persoon verantwoordelijk voor winst of verlies, we doen het samen, goed of slecht. Je kan ons dan verslaan, maar je kan ons niet breken. Op naar de volgende, Valtteri. We blijven pushen, bro.”

Bottas vertrok in Mexico van poleposition, met Hamilton naast zich en Verstappen achter zich. De Fin liet bij de start ruimte aan de linkerkant, waarvan Verstappen gretig gebruik maakte. De Red Bull-coureur remde laat, dook als eerste de eerste bocht in en reed daarna soeverein naar de zege. Bottas spinde in bocht 1 en eindigde roemloos als vijftiende, buiten de punten.

Hét moment van de race: de eerste bocht na de start. Ⓒ ANP/HH

Hamilton reageert op opmerkingen over Perez

Hamilton reageerde ook op de opmerkingen die hij aan het adres van Pérez maakte na afloop van de race. De Brit geeft via Instagram aan dat hij ook deze woorden niet zo bedoelde en iets heel anders duidelijk probeerde te maken.

De zevenvoudig wereldkampioen plaatste voor het oog van duizenden Mexicaanse fans een vreemde opmerking aan het adres van de Mexicaanse coureur, die hem tijdens de race het vuur aan de schenen wist te leggen. „Het laat zien hoe snel de Red Bull was, als je ziet dat Pérez zo kort op mij zat. Dat zegt een hoop”, liet hij weten na afloop van de race.

Verkeerde keelgat

De woorden schoten zowel bij de Mexicanen - die hem trakteerden op een fluitconcert - als vele andere Formule 1-fans op social media in het verkeerde keelgat. Hamilton komt nu terug op zijn opmerkingen. „Ik wil er even voor zorgen dat mensen mijn opmerkingen van zondag niet verkeerd interpreteren”, aldus Hamilton.

„Ik heb enorm veel respect voor Checo en denk dat hij het geweldig doet in zijn nieuwe team. Hij heeft zichzelf enorm verbeterd dit seizoen en ik weet hoe lastig het is dat te doen in een nieuwe omgeving, dat kost tijd”, schrijft de Britse coureur.

Lewis Hamilton met in zijn kielzog Sergio Pérez Ⓒ ANP/HH

Maar wat bedoelde Hamilton dan wel? „Heel simpel gezegd: dat het enorm moeilijk is om een andere auto te volgen op dit circuit, door de lage weerstand. Om die reden vinden er weinig inhaalacties plaats. Maar Pérez lukte het om mij te volgen, wat laat zien hoeveel downforce zij (Red Bull, red.) met zich mee wisten te dragen”, legt hij uit. „Complimenten aan Checo om ons gevecht netjes te houden”, voegt hij nog toe.

Hamilton vreest snelheid Red Bull

Hamilton vreest wel voor zijn titelkansen als Red Bull overal even sterk blijft presteren als afgelopen weekend in Mexico. „Er zijn nog wel vier races maar negentien punten is een hele hoop”, aldus Hamilton. „Hij heeft al veel gewonnen dit jaar.”

Hij vervolgt: „Als ze de snelheid kunnen verderzetten naar de volgende races hebben we volgens mij misschien een probleem, of zitten we echt in de problemen.”

Mercedes had het vooral moeilijk om te concurreren met Red Bull als er geracet moet worden in een configuratie met maximale downforce. Hamilton hoopt dan ook dat ze dat kunnen vermijden tijdens de laatste vier races van het seizoen.

Te snel

„Maar ze zijn gewoon te snel. Dus we geven absoluut alles wat we hebben, maar helaas is het op dit moment niet genoeg om met hen te concurreren.”

Verstappen heeft in het WK-klassement nu 19 punten voorsprong op Hamilton, met nog vier grands prix te gaan.

