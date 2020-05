Klopp na eerste training: voelde als eerste schooldag

„Ik werd eerder dan gebruikelijk wakker en realiseerde me toen dat het de eerste dag was. Het voelde echt als mijn eerste schooldag. Voor mij was die alweer 46 jaar geleden, maar die moet vergelijkbaar hebben gevoeld”, zei de 52-jarige Klopp op de website van de koploper van Engeland.

„Ik heb mezelf in een trainingspak gehesen en met een goede reden; om weer naar de training te gaan. Ik reed naar trainingslocatie Melwood en was erg blij om de jongens weer te zien. Ze zagen er allemaal goed uit en er werd veel gelachen. Melwood is goed voorbereid op de situatie en we zijn er weer klaar voor.”

Liverpool, de club van Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, heeft nog negen wedstrijden te spelen in de Premier League. De laatste competitiewedstrijd dateert alweer van begin maart. „Dit voelt dan ook als een normale voorbereiding voor ons”, aldus Klopp. „We weten niet of we vriendschappelijke wedstrijden gaan spelen. Misschien kunnen we die onderling organiseren, maar het zal niet helemaal hetzelfde zijn als in andere voorbereidingen.”

Klopp ziet voordelen en nadelen van de lockdown voor zijn spelers. „Meestal hebben onze spelers twee of drie weken vakantie per jaar, nu hadden ze negen weken vrij. Het was geen vakantie, maar het waren wel negen vrije weken. Dat is goed vanuit één oogpunt, want eindelijk kregen ze echt rust”, aldus de Duitse trainer. „Aan de andere kant kun je natuurlijk niet rusten als je je zorgen maakt over de situatie in de wereld; het is niet hetzelfde als in een goede vakantie.”

Liverpool heeft nog maar twee zeges nodig om de eerste landstitel in dertig jaar te veroveren. Klopp: „Onze fans hoeven zich geen zorgen te maken: de jongens zijn in topconditie.”