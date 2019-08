Bittere pil voor Bertens

Het zit Kiki Bertens ook in Cincinnati niet mee. Ze moet in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de 39-jarige Venus Williams. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Zo had ze zich haar terugkeer in Cincinnati niet voorgesteld. Titelverdedigster Kiki Bertens werd al in haar eerste partij uitgeschakeld door de 39-jarige Venus Williams. Die kan nog steeds goed tennissen, maar als Bertens op haar best had gespeeld, was ze als winnares van de baan gestapt. Ze knokte in de slotfase voorbeeldig, maar beet uiteindelijk in het stof: 6-3, 3-6, 7-6 (4).