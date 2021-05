Spijt bij Edwin van der Sar dat hij ’nee’ zei tegen WK 2010

Van der Sar, nu algemeen directeur van Ajax, stond tussen 1995 en 2008 maar liefst 130 keer onder de lat bij Oranje, maar het hadden er meer kunnen zijn als hij was gezwicht voor de lokroep van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk. „Wat had ik een spijt toen Nederland de finale haalde”, zegt Van der Sar tegenover Ons Oranje.

Na zijn afscheid in 2008 keerde Van der Sar nog voor twee interlands terug om het Nederlands elftal uit de brand te helpen tijdens twee WK-kwalificatiewedstrijden. Daarna werd hij nog benaderd om mee te gaan naar het WK 2010. „Maar ik ben geen Heintje Davids, om voor de derde keer terug te keren.”

Van der Sar voelde wel spijt toen hij zag dat Oranje de WK-finale haalde. „Ik had met Giovanni van Bronckhorst tijdens het toernooi contact. Een dag voor de finale vertelde ik hem: ’Ik ga wel met een heel dubbel gevoel de finale in. Ik hoop voor jullie en het hele land dat jullie hem winnen, maar ik weet niet of ik met mezelf kan leven als dat gebeurt’.”