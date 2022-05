Heracles zet trainer Frank Wormuth vlak voor play-offs op straat

„Uit de gesprekken is gebleken dat er onvoldoende vertrouwen is om deze play-offs met Frank als hoofdtrainer in te gaan. Wij vinden dat we op basis van deze informatie iets moeten doorbreken”, zegt Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles.

Bij de komende wedstrijden in de play-offs om promotie en degradatie neemt assistent-trainer René Kolmschot de plek van Wormuth over.

Pijn in het hart

Heracles verloor zondag tijdens de laatste speelronde in de Eredivisie in eigen stadion met 3-1 van Sparta Rotterdam. De Almeloërs eindigden als zestiende en zijn daardoor veroordeeld tot de play-offs. Excelsior is daarin de eerste tegenstander van Heracles.

Wormuth was bij Heracles bezig aan zijn vierde seizoen. In januari maakte de 61-jarige Duitser bekend toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en na dit seizoen over te stappen naar FC Groningen. Voor zijn periode bij in Almelo was Wormuth tien jaar lang verantwoordelijk voor de trainersopleiding bij de Duitse voetbalbond DFB. Heracles presenteerde eerder deze maand de Spanjaard Carlos Vicens als opvolger van de Duitser.

„De technische staf gaat er, onder leiding van René Kolmschot en gesteund door de spelersgroep, alles aan doen om handhaving te bewerkstelligen”, aldus Gilissen. „Wij vinden Frank een vakman, en zijn hem heel veel dank verschuldigd voor de afgelopen vier seizoenen. We nemen deze beslissing met pijn in het hart, maar in het belang van de club in deze belangrijke fase.”