'Spectaculaire editie FBK Games'

Ellen van Langen Ⓒ Telesport

Eén keer per jaar verzamelt de Nederlandse atletiektop zich in Hengelo voor het enige grote internationale atletiekevenement in Nederland. De Nederlandse atleten nemen het zondag op tegen het beste internationale deelnemersveld van de afgelopen jaren. Het wordt een spectaculaire editie. De FBK Games presenteert meer grote namen dan jaren het geval was. Natuurlijk lopen zondag ook de toppers van de Nederlandse atletiek, zoals Dafne Schippers, Churandy Martina en Sifan Hassan, die alle drie altijd graag naar Hengelo komen.