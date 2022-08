Roma verwacht Wijnaldum pas na WK terug: ’Onze grote versterking in januari’

De 86-voudig international van Oranje (26 doelpunten) heeft volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport besloten af te zien van een operatie. Een operatie zou er niet voor zorgen dat hij sneller herstelt. Alles wijst erop dat Wijnaldum door zijn blessure het WK in Qatar mist. Oranje start het toernooi op 21 november tegen Senegal. Voor een dergelijke blessure staat een hersteltermijn van drie maanden.

„Het is heel jammer”, zei Pinto. „Het kostte zoveel moeite om ’Gini’ naar Rome te krijgen. We wisten dat hij erg belangrijk zou worden voor onze ploeg. Na een week leek het al alsof hij hier al een jaar was. Nadat Gini geblesseerd was geraakt, was hij de eerste die weer kon lachen. Hij is gemotiveerd om terug te komen. Wij zijn er voor hem. We kijken uit naar januari.” Wijnaldum heeft zelf nog niet gereageerd op zijn blessure.

AS Roma huurt de Rotterdammer voor een jaar van Paris Saint-Germain, met een optie tot koop. De oud-speler van Feyenoord, PSV, Newcastle United en Liverpool wilde in Rome een plek afdwingen in de WK-selectie van Louis van Gaal. De bondscoach had Wijnaldum gepasseerd voor de interlands aan het einde van vorig seizoen, omdat hij niet tevreden was over het spel van de reserve-aanvoerder in de nationale ploeg.