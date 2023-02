Manager vermiste speler Atsu komt met slecht nieuws: ’Christian nog niet gevonden’

Sechere schrijft in de update, die hij op social media heeft gegeven. „Het is negen dagen na de aardbeving en we hebben Christian nog steeds niet kunnen lokaliseren. Ik ben op de plek van de aardbeving in Hatay met de familie van Christian. Wat zich hier afspeelt tart elk voorstellingsvermogen en onze harten zijn gebroken voor alle mensen die getroffen zijn. Gedurende de tijd dat ik hier ben zijn we in staat geweest om de exacte locatie te vinden van Christians kamer en we hebben twee paar schoenen van hem gevonden”, aldus Sechere, die de hoop nog niet helemaal heeft opgegeven. „Gisteren hebben we de bevestiging gekregen dat met thermische beelden tekenen zijn gevonden van mogelijk vijf levende mensen. Desondanks hebben ze me verteld, dat de enige echte bevestiging van leven gegeven kan worden door zicht, reuk en geluid. Helaas zijn we nog niet in staat geweest om Christian te lokaliseren.”

De manager van Atsu geeft aan dat de omstandigheden voor een zoektocht ongelofelijk moeilijk zijn en is teleurgesteld over het gebrek aan medewerking en steun van Hatayspor, de club waarvoor Atsu speelt en waarvoor hij op de avond voor de aardbeving nog de winnende goal had gemaakt in de wedstrijd tegen Kasimpasa.

„Het is een moeilijke situatie en we zijn extreem dankbaar richting alle Turkse en buitenlandse reddingsteams, lokale burgers en vrijwilligers voor hun inspanningen om overlevenden te redden. Desondanks hebben we dringend meer hulpbronnen nodig, onder wie een vertaler. Alles verloopt ongelofelijk langzaam en daardoor worden veel reddingsoperaties vertraagd, waardoor levens verloren gaan door het gebrek aan hulpmiddelen voor de werkmensen. Het is ongelukkig dat de club (Hatayspor, red.) niet op de locatie is om schouder aan schouder met ons te zoeken naar Christian. Hun positie en invloed, samen met hun kennis van de lokale situatie, zou een heel goede hulp zijn geweest. We roepen de voorzitter van de club en de burgemeester van Hatay, Lütfü Savas, op om aanvullende hulpmiddelen beschikbaar te stellen, zodat de reddingswerkzaamheden versneld kunnen worden.”