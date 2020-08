Herrera na verloren Champions League-finale: ’Alles doet pijn’

„Nu doet alles alleen maar heel veel pijn, eerlijk gezegd”, bekende de Spaanse middenvelder van PSG. „Maar we moeten niet vergeten dat we ook dingen goed hebben gedaan voor de club en de fans. We hebben samen iets opgebouwd, dat moeten we niet in de prullenbak gooien. We moeten bij elkaar blijven en samen snel weer aan een nieuwe droom beginnen.”

„Het wordt lastig om vanavond te slapen”, zei Herrera. „Praten over deze wedstrijd doet al veel pijn. We hebben de kansen gehad, maar die moet je zeker in een finale benutten. Anders verlies je van een sterke tegenstander als Bayern.”