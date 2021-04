Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis mist ’Ajax-thuis’ door schorsing

Door de schorsing mist Berghuis de komende twee competitiewedstrijden tegen ADO Den Haag (zondag 2 mei) en Ajax (zondag 9 mei).

Berghuis werd zondag met rood van het veld gestuurd in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-0). De nummer 10 maakte een kwartier voor tijd na balverlies een overtreding van achteren op zijn tegenstander Maximilian Wittek. De Duitse linksback van Vitesse raakte daarbij geblesseerd en kon niet verder spelen. "Hij was gewoon te laat", zei trainer Dick Advocaat over de actie van zijn captain.

Belangrijkste speler Feyenoord

Het betekende voor Berghuis al zijn tweede rode kaart dit jaar. De Oranje-international werd in februari ook van het veld gestuurd in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. Met tien man gaf Feyenoord een 3-1-voorsprong uit handen en werd het alsnog uitgeschakeld (4-3).

Feyenoord speelt zondag in Den Haag tegen hekkensluiter ADO en ontvangt een week later koploper Ajax in De Kuip. De kans is groot dat de Amsterdammers als landskampioen naar Rotterdam komen. Ajax kan in de komende speelronde de titel binnenhalen.

Berghuis is dit seizoen met afstand de belangrijkste speler bij Feyenoord. Naast zijn zeventien doelpunten (waarvan acht benutte strafschoppen) gaf de rechtsbuiten ook twaalf assists. Door het gelijkspel tegen Vitesse bleef Feyenoord op de vijfde plaats in de Eredivisie staan, met 2 punten minder dan de Arnhemmers. De ploeg die als vierde eindigt, ontvangt een ticket voor de derde voorronde van de Conference League. De nummer 5 moet via de play-offs Europees voetbal zien te halen.