Voetballers Dortmund en Hertha knielen gezamenlijk tegen racisme

Colin Kaepernick, een bekende speler in het American Football, ging vier jaar geleden tijdens het Amerikaanse volkslied op een knie zitten uit afkeer tegen racistisch onrecht en politiegeweld. De spelers van Dortmund en Hertha BSC waren even met hun hoofd bij George Floyd, de zwarte Amerikaan die door politiegeweld door het leven is gekomen.

Doelman Manuel Neuer van Bayern München draagt een t-shirt tegen racisme. Ⓒ AFP

Niet alleen Dortmund en Hertha BSC stonden in de Bundesliga stil bij racisme. De spelers van kampioen Bayern München deden hun warming up van het duel met Bayer Leverkusen met shirts met daarop de tekst: rood tegen racisme.