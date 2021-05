Max Verstappen teamspeler in Monaco: ‘Ik praat liever op de baan’

Max Verstappen viert de overwinning met zijn crew. Ⓒ EPA

MONTE CARLO - Max Verstappen is niet de man van de superlatieven. Dat verandert niet na het winnen van de befaamde Grand Prix van Monaco en het veroveren van de koppositie in de WK-stand van de Formule 1. De grootste blijdschap zat hem bij de Limburger misschien nog wel in de manier waarop zijn team Red Bull Racing hem alsnog een competitieve auto had bezorgd.