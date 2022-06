Fabio Jakobsen sprint naar zege in Elfstedenronde

Voor Jakobsen was het zijn negende overwinning van dit wielerjaar. Eerder dit seizoen was hij al de beste in twee ritten van de Ronde van Valencia, twee ritten in de Ronde van de Algarve, Kuurne-Brussel-Kuurne, een etappe in Parijs-Nice en twee ritten in de Ronde van Hongarije.

De Elfstedenronde gold als de negende manche in de Exterioo Cycling Cup. In totaal staan er elf wedstrijden op het programma.