Uitdager Pinoké en titelverdediger Bloemendaal in evenwicht in eerste finale play-offs

Daardoor komt er nog meer gewicht te staan op de return van maandag in Bloemendaal, waar de wedstrijd bij een mogelijke gelijke stand over twee duels met shoot-outs moet worden beslist. De finale is een herhaling van die van vorig seizoen, toen Bloemendaal in tweeën won. Na de 3-3 (en winst na shot-outs) in het Amsterdamse Bos, ging Pinoké in Kennemerland met 3-0 over de knie. Mocht Pinoké de titel veroveren, dan zou dat de eerste keer in de clubgeschiedenis van ‘de Steekneuzen’ zijn. Bloemendaal kan de gewonnen titels nauwelijks meer tellen.

Stroomstoring

De wedstrijd waar zo naar was uitgekeken, begon liefst 33 minuten te laat vanwege een stroomstoring. Die zorgde ervoor dat de arbiters niet konden communiceren met de videoreferral, de ‘VAR’ van het hockey. Ook vorige week werd een duel om die reden uitgesteld, het halve finaleduel tussen Kampong en Pinoké liep toen twintig minuten vertraging op vanwege een storing bij een zogenaamde televisiewagen.

De eerste grote kansen waren voor de thuisclub en kwamen voort uit twee strafcorners. En dan is het ‘alarmfase rood’ bij de tegenstander, gezien de slagkracht van Alexander Hendrickx, de Belg met de fenomenale sleeppush. Zijn eerste push was een prooi voor Bloemendaal-goalie Maurits Visser, zijn tweede poging werd op de doellijn fabuleus gered door Thierry Brinkman.

Levensteken

Bloemendaal, dat vorig jaar op hetzelfde veld en eveneens in de finale, een zege voor de poorten van de hel had weggesleept, gaf na twaalf minuten het eerste teken van leven. Dennis Warmerdam, kind van Pinoké maar sinds dit seizoen uitkomend voor de Mussen, schoot in een scrimmage op doel maar zag zijn schot attent geblokt door Jannis van Hattum.

Toch bleef Pinoké voor rust de betere ploeg en dat werd uitgedrukt in het aantal strafcorners: de thuisclub mocht er vier nemen, de gasten slechts één. Geen van de pogingen leverde de openingstreffer op, waarbij vooral Visser zich onderscheidde. Bij drie van de vier Pinoké-corners was Hendrickx net naar de kant gehaald.

Puntje

Na de rust was voorzichtigheid troef bij beide teams. Zowel Pinoké als Bloemendaal, de regerend landskampioen, wilde geen open huis houden met in het achterhoofd dat dat fataal kan zijn in de return van maandag op het Kopje. De eerste kans was voor Bloemendaler Roel Bovendeert, maar de lepe spits prikte na een knappe dribbel de bal met zijn puntje naast.

In het vierde kwart viel dan toch voor de thuisclub de bevrijdende openingstreffer. Pinoké kreeg in overtal (Bloemendaler Floris Wortelboer was met groen het veld uitgestuurd) een corner nadat Floris van der Kroon shoot maakte in zijn eigen cirkel. Ditmaal stond Hendrickx wel binnen de lijnen en prompt was het raak: 1-0.

Twee man meer

Ook Bloemendaal kreeg een overtalsituatie, maar de ploeg van Rick Mathijssen wist hier niet van te profiteren. Ook bij de bezoekers moest er een strafcorner aan te pas komen om te scoren. Arthur Van Doren was het eindstation van een cornervariant, die door Jasper Brinkman was opgezet. Van Doorn deed wat hij een seizoen geleden op hetzelfde veld en eveneens in het eerste finaleduel ook had gedaan: er staan op het moment dat er om wordt gevraagd.