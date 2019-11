PSV zonder vedettes, maar mét Afellay naar Linz

Het duo miste vanwege blessures al de laatste twee competitieduels. Malen was er daarvoor in de thuiswedstrijd tegen LASK (0-0) ook al niet bij.

De selectie van coach Mark van Bommel voor het vierde groepsduel telt 21 spelers. Jorrit Hendrix, voor de competitie de afgelopen twee wedstrijden geschorst, is niet meegereisd. Nick Viergever en Ryan Thomas, die zaterdag wegens een schorsing eveneens ontbraken in de uitwedstrijd tegen Sparta (2-2), keren terug in de selectie. Ook Ibrahim Afellay is mee naar Oostenrijk. Hij kwam dit seizoen nog niet in een officieel duel in actie voor de Eindhovenaren.

PSV leidt in groep D met 7 punten uit drie duels, voor het Portugese Spoting (6), LASK (4) en het nog puntloze Rosenborg.