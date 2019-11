Hamilton kijkt uit naar gevecht met Verstappen

„Dit was het beste wat we konden doen vandaag”, aldus Verstappen. „We weten dat Mercedes hier altijd dominant is. Overall gezien ben ik best tevreden. Het is goed om vanaf de eerste startrij te starten, al had ik me daar natuurlijk liever op eigen kracht gekwalificeerd.”

De Red Bull-coureur wacht morgen een gevecht met wereldkampioen Lewis Hamilton, die vanaf pole position start. Mercedes won de laatste vijf jaar in Abu Dhabi. Verstappen: „Mercedes is hier ook in de race sterk, maar ik denk dat er nog genoeg kansen zijn voor morgen. We zullen zien wat er gebeurt.”

Hamilton voegde daar nog aan toe: „Ik kijk uit naar het gevecht met Max morgen.”

