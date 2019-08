Poels weigert voor ’veilige’ optie te kiezen

Wout Poels: „Ik ben hier naartoe gekomen met een vrije rol, maar ik heb helemaal niet de voorbereiding gehad om een klassement te rijden.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Wout Poels werd door de buitenwacht meteen als kopman van Team Ineos neergezet. Dat hij na drie dagen al op een achterstand staat van dik tien minuten was zeker niet ingecalculeerd. Aan de andere kant was de verwachting dat hij zou meedingen om de podiumplaatsen of een kort klassement simpelweg te veel gevraagd, aangezien de 31-jarige Limburger last-minute werd toegevoegd aan de ploeg voor de Vuelta a España.