Egan Bernal blikt terug op horrorcrash: ’Voelt alsof ik opnieuw geboren ben’

Gelukkig is Bernal intussen aan de beterende hand. In het Colombiaanse tijdschrift Semana verscheen een uitgebreid interview met de wielrenner, waarin Bernal terugblikt op de horrorcrash.

„Ik ben blijf dat ik nog leef”, vertelde hij. „De laatste tijd kan ik alleen nog daaraan denken. Het voelt alsof ik opnieuw geboren ben, en ik geniet nu van alle kleine dingen.”

Bus niet gezien

Over het incident herinnert Bernal zich nog het een en ander. „Ik had die bus helemaal niet gezien. Na mijn val kon ik alleen nog naar beneden kijken omdat ik zoveel pijn had. Ik was de hele tijd bij bewustzijn, tot we bij het ziekenhuis kwamen. Daar hebben ze me verdoofd, omdat ik zoveel pijn had. Toen ik wakker werd, vertelden ze me dat ik dood had kunnen zijn. Ik had 95 procent kans om te sterven of op een dwarslaesie - een onderbreking van het ruggenwervel met verlamming tot gevolg. De chirurg vertelde me dat hij in zijn hele leven honderden ruggengraten had geopereerd en dat er van operaties met zo’n omvang slechts twee positief uitdraaiden. Gelukkig was ik die tweede.”

Bekijk ook: VIDEO Beveiligingsbeelden van crash Egan Bernal duiken op

„Maar ik dacht ook niet dat ik dood zou gaan” vervolgde Egan Bernal. „Ik besefte dat het een zware val was en dat ik waarschijnlijk mijn dijbeen en een paar ribben had gebroken. Ik dacht niet dat er veel meer aan de hand was.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

De Colombiaan van INEOS Grenadiers is logischerwijs enorm dankbaar dat de operaties met succes verliepen. „Ik wil graag iedereen bedanken. Dankzij hen leef ik en kan ik nog lopen. Het is dankzij hen dat ik nog een tweede kans krijg.” En die tweede kans wil Bernal grijpen. „Ik hoop snel weer de beste versie van mezelf te worden. Ik weet niet hoe, maar ik heb er vertrouwen in dat het snel zal zijn. Ook al worden de dokters boos als ik zoiets zeg.”