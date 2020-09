Ajax doet Tagliafico aanbieding; kans op aanblijven back vergroot

Nicolas Tagliafico. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Zelfs Erik ten Hag had er eind juni weinig fiducie in dat Nicolas Tagliafico zou blijven. Maar de kans dat de ’zeker vertrekkende Argentijn’ dit seizoen tóch in het shirt van Ajax blijft te bewonderen, is nu aanzienlijk vergroot. Directeur voetbalzaken Marc Overmars deed Tagliafico’s zaakwaarnemer Ricardo Schlieper inmiddels een aanbieding voor een nieuw, verbeterd contract voor de linksback.