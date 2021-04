Degradatie Klaas-Jan Huntelaar en Schalke definitief, Bayern één zege verwijderd van titel

Voetbal

Rechtbank: UEFA mag geen sancties opleggen aan spelers in Super League

De UEFA mag voorlopig geen sancties opleggen aan spelers of clubs die zich hebben ingelaten met de nieuw te vormen en ’besloten’ Super League. Dat heeft een rechtbank in Madrid gezegd. Eerst moet uitgebreid worden onderzocht of er oplossingen in het conflict mogelijk zijn. Nog niet duidelijk is of d...