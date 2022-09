VIDEO Schaap jaagt wielerpeloton schrik aan in Ronde van Groot-Brittannië

Niet alleen de hellingen zorgden ervoor dat de coureurs alert moeten zijn. Ook omstanders zorgden voor een gevaarlijk moment. Deze keer waren het geen fotocamera’s of bordjes van fans die de hartslag van de renners de hoogte in liet gaan. Langs de velden in Yorkshire stak er plots een schaap de weg over.

Het peloton moest even inhouden, maar kon uiteindelijk zonder problemen verder rijden. Ook het schaap kwam er zonder schade vanaf.

Uiteindelijk won Gonzalo Serrano de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittanië. In de rit van Redcar naar Helmsley over 149,5 kilometer was de Spaanse renner van Movistar de beste in de eindsprint. De 28-jarige renner bleef de Brit Thomas Pidcock van Ineos Grenadiers nipt voor. De Belg Dylan Teuns van Israel - Premier Tech eindigde als derde.

Mathijs Paasschens van Bingoal Pauwels Sauces WB was de beste Nederlander op de vijfde plek.

Met de overwinning greep Serrano tevens de leiderstrui. In het algemeen klassement nam hij de leiding over van de Canadees Benjamin Perry. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.