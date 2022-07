Vijfde wereldtitel op 100 meter voor ongenaakbare Fraser-Pryce

Het zilver en brons waren ook voor sprintsters uit Jamaica. Shericka Jackson greep zilver in 10,73 en tweevoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah behaalde het brons in 10,81.

Voor de 35-jarige Fraser-Pryce was het al haar tiende wereldtitel. Ze won ook al vier wereldtitels met de Jamaicaanse estafetteploeg op de 4x100 meter en één op de 200 meter. Haar eerste titel op de 100 meter, nog altijd het koningsnummer in de atletiek, won ze al in 2009 in Berlijn. Nadien kwamen daar nog wereldtitels in 2013, 2015 en 2019 bij. Ze werd olympisch kampioene in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. Vorig jaar in Tokio moest ze genoegen nemen met zilver.

Het enige dat nog ontbreekt op haar indrukwekkende erelijst is het wereldrecord. Fraser-Pryce heeft een persoonlijk record van 10,60, maar de snelste 100 meter ooit staat nog altijd op naam van Florence Griffith-Joyner met 10,49, neergezet in 1988.

Amerika scoorde liefst vier gouden plakken op de derde dag van de WK in Eugene, de atletiekstad van de Verenigde Staten. Grant Holloway prolongeerde zijn titel op de 110 meter horden (13,03 seconden), Ryan Crouser won het kogelstoten (22,94 meter), Katie Nageotte was de beste bij het polsstokhoogspringen (4,85 meter) en Brooke Andersen veroverde het goud bij het kogelslingeren (78,96 meter).