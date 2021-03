Grootste Nederlandse olympische ploeg ooit krijgt gestalte

Het IOC en de Japanse organisatie zijn vastbesloten om de uitgestelde Olympische Spelen dit jaar in Tokio door te laten gaan. Dat blijkt ook uit de geplande start van de fakkeltocht, over precies een week in Fukushima. De Nederlandse olympische ploeg zal groter zijn dan ooit, al liggen er nog spannende maanden vol kwalificatiemomenten te wachten. Op deze pagina’s wordt per sport kort ingegaan op plaatsingsprocedures, die in veel gevallen zijn beïnvloed door de pandemie. Vooral in het honkbal en de paardensport bestaan nog veel onzekerheden.