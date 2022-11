Oranje op volle sterkte tegen Qatar

De verwachting is dat de keuzeheer wat aan zijn middenveld zal gaan sleutelen, omdat het in die linie niet goed liep tegen Ecuador. Mogelijk is er tegen Qatar speeltijd weggelegd voor de jonge PSV’er Xavi Simons, die in Doha een prima indruk maakt op het trainingsveld. Als Simons speelminuten krijgt, betekent dat zijn interlanddebuut, want de 19-jarige middenvelder speelde nooit eerder voor Oranje.

Als het Nederlands elftal morgenmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd weet te winnen van het reeds uitgeschakelde gastland, dan stroomt Oranje als groepswinnaar door naar de achtste finales. Daarin is op zaterdag 3 december om 16.00 uur Nederlandse tijd de nummer twee van Poule B de tegenstander. Op dit moment lijken Iran en de Verenigde Staten te gaan strijden om die tweede plek.

De wedstrijd tussen Oranje en Qatar staat onder leiding van scheidsrechter Bakary Gassama. De Gambiaanse arbiter is geen onbekende van het Nederlands elftal. Acht jaar geleden was floot hij tijdens het WK in Brazilië de derde en laatste poulewedstrijd tegen Chili (2-0). Gassama krijgt assistentie van de assistent-scheidsrechters Elvis Noupue uit Kameroen en Mahmoud Ahmed Abouelregal uit Egypte. De Chinees Ma Ning is vierde official.