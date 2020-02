’All Star’ Leonard wint eerste Bryant-trofee

Kawhi Leonard werd zondag verkozen tot eerste winnaar van de prijs. De speler van de Los Angeles Clippers maakte deel uit van het team van aanvoerder LeBron James, dat won van een selectie met Giannis Antetokounmpo als captain. Het werd 157-155. Leonard was goed voor 30 punten en 4 assists.

Het ereduel stond volledig in het teken van 18-voudig All Star Bryant. Alle spelers van Team Giannis kwamen de hal in Chicago in met het nummer 24 op het shirt, het nummer dat Bryant een groot deel van zijn loopbaan droeg. Team LeBron droeg een 2, waarmee de bij het ongeluk eveneens omgekomen dochter Gianna Bryant speelde.

„We zullen nooit meer een speler als Kobe Bryant zien”, zei LA Lakers-legende Earvin ’Magic’ Johnson aan het begin van een ceremonie die eindigde met een door het publiek gescandeerd ’Kobe, Kobe’.

Bryant en zijn dochter Gianna behoorden eind januari tot de slachtoffers van een helikopter-ongeval. „Kobe is synoniem voor een All Star, dit is een meer dan passend eerbetoon”, zei Adam Silver, commissaris van de NBA.

Bryant speelde liefst achttien keer in de All Star Game. Hij ontving de prijs voor de MVP - most valuable player - vier keer.