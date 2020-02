Eindelijk schittert Robin Schouten in het AZ-stadion

Grote man van de Brabanders was Robin Schouten. De verdediger bereidde de eerste treffer voor en maakte zelf de tweede. Ⓒ ANP Sport

ALKMAAR - Als kind wilde Robin Schouten (21) niets liever dan schitteren in het AFAS Stadion. En schitteren, dat deed de rechtsback die de gehele jeugdopleiding van AZ doorliep, gisteravond in het dakloze huis van de Alkmaarders. Als speler van reuzedoder NAC wel te verstaan, dat AZ in de bekerstrijd met 1-3 te kijk zette en nog slechts een wedstrijd verwijderd is van de Kuip.