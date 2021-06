Definitief streep door Olympische Spelen van Estavana Polman

De handbalster van de Deense club Esbjerg kreeg van haar artsen te horen dat ze 2 procent kans had om de Spelen te halen. „Maar geef me geen 2 procent, want dan ga ik daar natuurlijk voor. Die 2 procent is 60 procent voor mij”, zei de vedette van Oranje enkele weken geleden. „We gaan het gewoon weer proberen.” Bondscoach Emmanuel Mayonnade sprak onlangs heel wat minder hoopvol. „Ik denk niet dat het percentage de afgelopen weken is veranderd; 2 procent is niet veel. Ik geloof op dit moment niet dat ze het haalt.”

Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het door Oranje gewonnen WK 2019. In juli vorig jaar scheurde de 28-jarige Arnhemse een kruisband van haar rechterknie. Ze keerde begin dit jaar, na een lange revalidatie, terug bij de selectie van Oranje. Vorige maand ging het echter weer mis tijdens een wedstrijd van Esbjerg. Polman schreeuwde het na een actie uit van de pijn en verliet strompelend het veld. Ze bleek weer schade te hebben opgelopen aan de meniscus van haar rechterknie. Polman ging op het trainingscomplex in Arnhem hard aan de slag met haar revalidatie en was vastbesloten om ’Tokio’ te halen.

„Maar na zorgvuldig overleg met mijn artsen heb ik, met pijn in mijn hart, besloten om niet mee te doen aan de Olympische Spelen van Tokio”, schrijft Polman op Instagram. „In de komende maanden onderga ik een operatie en ik heb daarna tijd nodig om te herstellen. Ik ben op dit moment zeer teleurgesteld en verdrietig, maar ik denk dat dit de beste beslissing is voor mijn gezondheid. Hopelijk kan ik mijn carrière fit en met goede moed voortzetten. Ik wens mijn fantastische teamgenoten al het beste op de Spelen, ik ga ze voor de televisie aanmoedigen.”

De handbalsters moeten het in Japan ook doen zonder Yvette Broch, die weigert om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en daarom zelf besloten heeft om niet mee te gaan. Nycke Groot, die net als Broch dit jaar terugkeerde bij Oranje, liep onlangs een schouderblessure op. De schade lijkt echter mee te vallen.