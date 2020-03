Rus naar kwartfinale in Mexico

De 29-jarige Zuid-Hollandse versloeg de als tiende geplaatste Amerikaanse Lauren Davis, de nummer 61 van de wereld, met 7-5 6-0.

De eerste set duurde ruim vijf kwartier. Rus verspeelde bij een 6-5 voorsprong op de service van haar tegenstandster een handvol setpoints, maar wist uiteindelijk toch de set te pakken. In de tweede set was het geloof bij de Amerikaanse weg en kon Rus de wedstrijd eenvoudig uitspelen.

De volgende tegenstandster van de Nederlandse nummer 76 van de wereld in het Mexicaanse WTA-toernooi is de Zweedse Rebecca Peterson, die 31 plaatsen hoger op de wereldranglijst staat dan Rus. De nummer 6 van de plaatsingslijst versloeg in de tweede ronde de Oekraïense Kateryna Bondarenko in twee sets: 7-6 7-5.