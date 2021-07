Opnieuw succes voor TeamNL: Kamminga verovert weer zilver, brons voor roeisters

Arno Kamminga veroverde zijn tweede zilveren plak in Tokio. Op de 200 meter schoolslag bleek alleen de Australiër Izaac Stubblety-Cook net wat beter in de slotfase, maar met zijn tweede zilveren plakken was de geboren Katwijker meer dan tevreden.

Marieke Keijser en Ilse Paulis met hun bronzen medailles. Ⓒ HH/ANP

Ontgoocheling was er bij Ilse Paulis en Marieke Keijser. De roeisters leken lange tijd op het goud af te stevenen, maar in de laatste meters kostte een mispeer de Oranje-vrouwen het goud. Brons bleef over voor het tweetal.

Kamminga, Paulis en Keijser bezorgden Nederland de twaalfde en dertiende medaille op de Spelen van Tokio. TeamNL staat nu op twee keer goud, zeven keer zilver en vier keer brons.

