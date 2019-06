McIlroy maakt indruk en pakt 16e titel op PGA Tour

"Ik had een kans om op 59 slagen te komen. Sorry dat ik mensen heb teleurgesteld", zei McIlroy met een glimlach. Hij heeft nog nooit een ronde van onder de zestig slagen gelopen. Op de 18e hole had McIlroy een birdie nodig, maar het werd een bogey.

Desondanks liet McIlroy de Ier Shane Lowry en de Amerikaan Webb Simpson ver achter zich. McIlroy kwam na vier dagen uit op 258 slagen, zijn twee naaste belagers op 265.

Voor McIlroy was het zijn zestiende titel op de PGA Tour.