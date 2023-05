Alderweireld deelt misselijkmakende bedreigingen: ’Deze week is je dochter vermist’

Alderweireld luidde zondag de ommekeer in voor Antwerp tegen Racing Genk, door bij een 0-1-stand de 1-1 binnen te schieten vanop de strafschopstip. Daarna won Antwerp zelfs nog, waardoor het naar de eerste plaats sprong in de Belgische play-offs om de landstitel.

De frustratie over die nederlaag tegen het team van Alderweireld zat duidelijk hoog bij supporters van Racing Genk, want een van hen ging zelfs over tot het sturen van misselijkmakende berichten naar de voormalig international op Instagram. „Deze week is uw dochter vermist”, stuurde die bijvoorbeeld, zo deelde Alderweireld, plus nog wat verwijten over het WK van de Rode Duivels en hoe hij dat verknoeid zou hebben. „Uw familie sterft”, besluit de man.

Bekijk ook: Antwerp verslaat en passeert Genk ondanks gemiste strafschop Vincent Janssen

Alderweireld stelt dat aan de kaak op Instagram. „Aan alles zijn grenzen. Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over”, schrijft hij. „Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken.”