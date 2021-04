Erik ten Hag twijfelt over Noussair Mazraoui en Devyne Rensch; nog geen streep door Sean Klaiber

Klaiber moest donderdagavond al voor rust geblesseerd van het veld in de wedstrijd tegen AS Roma. „Er staat nog geen streep door zijn naam”, zei de trainer op de persconferentie. Klaiber speelde omdat Mazraoui en Rensch eerder al wegvielen. Mazraoui kwam twee maanden geleden voor het laatst in actie namens de Amsterdammers en kampt(e) met een oogblessure.

„We hebben zaterdag nog een training en dan gaan we kijken hoe hij er voor staat”, aldus Ten Hag. „En dan is er een kans dat hij zondag in de wedstrijdselectie zit.” Of Rensch deel van die groep uitmaakt, kon Ten Hag ook nog niet zeggen. „Hij heeft aan het duel met RKC van vorige week wat overgehouden en is ook nog een twijfelgeval voor zondag.”

Bekijk ook: Ook duel Ajax met FC Utrecht naar voren gehaald

Over de andere spelers zei de coach: „Natuurlijk komen de spelers met kwaaltjes en pijntjes uit zo’n wedstrijd tegen AS Roma. Maar ik heb goede hoop dat de meesten zondag beschikbaar zijn.” Ten Hag verwacht een felle, spannende wedstrijd tegen Vitesse, waarvan Ajax in de competitie met 2-1 won. „Allebei de ploegen willen het spel maken. En ja, natuurlijk zijn wij favoriet. We staan bovenaan en zijn ver gekomen in de Europa League. We hebben ons in de situatie gemanoeuvreerd dat we finales spelen en prijzen kunnen pakken. We zijn gretig om dat te doen.”